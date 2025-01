São Paulo terá reformulação do elenco posta à prova contra Cruzeiro de Diniz

O São Paulo enfrenta o Cruzeiro nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Inter&Co Stadium, em Orlando, pela FC Series, torneio amistoso de pré-temporada disputado nos EUA. Será o primeiro jogo do ano para o Tricolor, que terá a reformulação em seu elenco posta à prova contra um adversário que tem se reforçado para ser protagonista no futebol brasileiro.

A janela de transferências do São Paulo foi marcada por muitas saídas e algumas chegadas. Precisando reduzir sua folha salarial, o Tricolor teve de negociar muitos atletas, como Wellington Rato, Rodrigo Nestor, Michel Araújo, Giuliano Galoppo, entre outros. Em contrapartida, chegaram Oscar e Enzo Díaz.

Com tantas mudanças no elenco, o técnico Luis Zubeldía aproveitará o confronto desta quarta-feira com o Cruzeiro para promover testes. Justamente por isso, não necessariamente o Tricolor deverá entrar em campo com força máxima.