Santos x Mirassol: informações e prováveis escalações do jogo válido pelo Paulistão

Além deles, o atacante Tiquinho Soares e o meia Barreal também estão acertados com o Santos, mas ainda não foram anunciados.

Fora estes nomes, outras novidades são os atacantes Yeferson Soteldo e Lucas Braga, que estão de volta após empréstimo.

O Peixe está no Grupo B do Paulistão, ao lado de Red Bull Bragantino, Guarani e Portuguesa.

Do outro lado, o Mirassol chega para 2025 animado. O clube disputará a Série A do Campeonato Brasileiro e espera fazer um bom Estadual para começar a temporada com o pé direito.

A diretoria do Leão foi ao mercado e contratou diversos nomes. Foram anunciados: os zagueiros Alan Empereur, David Braz e Jemmes, o lateral direito Daniel Borges, o lateral esquerdo Reinaldo, os meio-campistas Roni e José Aldo e os atacantes Guilherme Pato, Matheus Davó e Clayson.

O Mirassol está no Grupo A do Paulistão, com Corinthians, Botafogo-SP e Inter de Limeira.