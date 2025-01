Santos inscreve Gil e três garotos da Copinha no Paulistão

Na véspera da estrear no Campeonato Paulista, o Santos inscreveu mais três atletas no torneio. O goleiro João Fernandes, o lateral esquerdo Vincius Lira e o meia Gabriel Bontempo são as novidades.

Os três entraram na Lista B. Os Meninos da Vila estavam disputando a Copa São Paulo de Futebol Júnior, mas o Peixe acabou eliminado na última terça-feira, após perder nos pênaltis para a Ferroviária.

Além deles, Gil foi inserido na Lista A. O experiente zagueiro havia ficado de fora em um primeiro momento, mas ganhou um espaço entre os nomes escolhidos pelo técnico Pedro Caixinha.