Romero tranquiliza sobre atraso salarial no elenco do Corinthians: "Não nos preocupamos"

O atacante Ángel Romero tranquilizou o torcedor em relação ao atraso salarial do elenco do Corinthians, como foi divulgado pela Gazeta Esportiva no dia 9 de janeiro. O camisa 11 disse que a diretoria entrou em contato com o grupo e que a situação não preocupa.

Ainda segundo Romero, o foco dos jogadores é com o campo, com a busca por títulos nesta temporada. O Corinthians estreia no Campeonato Paulista nesta quinta-feira, contra o Red Bull Bragantino, às 19h30 (de Brasília), fora de casa.

"Acho que não atrapalha (atraso salarial). Sempre que tem um atraso o presidente, o diretor fala com a gente com a maior sinceridade o que está acontecendo. Tivemos essa conversa, não tem por que se preocupar. Continuamos com o objetivo de voltar a ser campeão dentro do Corinthians. Todos estão confiantes que conseguiremos conquistar alguma coisa. Tem coisas que estão fora do nosso alcance. Claro que importa (receber em dia), o grupo tem que estar bem, mas nosso trabalho é dentro de campo. Tivemos anos de muitos atrasos, esse ano é só esse. Pensamos apenas no que podemos fazer dentro de campo", disse Romero em entrevista coletiva.