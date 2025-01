Romero mira títulos na temporada e fala sobre situação de Garro no Corinthians: "Cada vez melhor"

Em relação ao momento do amigo Garro, o camisa 11 falou que o jogador está se recuperando mentalmente e que todo o grupo vem passando suporte para o atleta. Em relação à lesão do companheiro, Ángel destacou o fato do meia ter atuado os últimos seis meses de 2024 no sacrifício.

"Ele está cada vez melhor, é claro que o momento que ele está passando não é bom. Todos sabem do momento dele, nem imagino estar nessa situação, é muito difícil. Mas todo o grupo está apoiando ele, falando com ele. Eu que sou mais próximo claro que trato de ajudar ele no dia a dia. Mas com o tempo ele vai melhorar. Ele está com uma pequena lesão no joelho, temos que ressaltar que ninguém sabe, mas ano passado ele jogou os últimos seis meses machucado, infiltrando, querendo ajudar o time. E hoje repercute essa lesão, voltando das férias. Exaltar a doação dele com o time, ninguém percebeu que ele estava com essa tendinite, e isso fala da pessoa dele. Ele queria ajudar muito o grupo. Hoje a gente vai ajudar e fazer de tudo para ele melhorar. Todo elenco, diretoria, os torcedores, todos estão apoiando ele. Com o tempo, ele vai conseguir melhorar dessa lesão, tomara que seja o mais rápido possível. Ele é muito importante", complementou o atacante.

O Corinthians estreia no Campeonato Paulista nesta quinta-feira, contra o RB Bragantino, no Nabi Abi Chedid. A tendência é que Romero seja titular na equipe montada por Ramón Díaz.