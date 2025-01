Rodada NBA: com triplo-duplo e recorde batido de Jokic, Nuggets vencem os Mavericks

The best to do it ? pic.twitter.com/Qzk2AZTxxR

Em revanche, Cavs vencem os Pacers

O Cleveland Cavaliers venceu o Indiana Pacers por 127 a 117, após ter perdido para a equipe na segunda-feira. Donovan Mitchell foi a estrela da noite com 35 pontos. Darius Garland com 24 pontos e Evan Mobley com um duplo-duplo de 22 pontos e 13 rebotes também fizeram um bom trabalho. Do lado de Indiana, sete dos 12 jogadores que entraram em quadra superaram os dez pontos, mas não foi suficiente para vencer.

Cleveland terá um jogo duro pela frente contra o líder da Conferência Oeste, o Oklahoma City Thunder. O jogo será em Oklahoma nesta quinta-feira, às 21h30. O Indiana Pacers vai a Michigan enfrentar o Detroit Pistons também nesta quinta, às 21h.