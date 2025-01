RB Bragantino x Corinthians: veja informações e prováveis escalações da estreia do Paulistão

Como baixas certas, o Corinthians tem o volante Breno Bidon (convocado para a Seleção Brasileira sub-20), o meia Rodrigo Garro (lesão no joelho) e o volante Maycon (ainda não foi inscrito e se recupera de lesão).

Por outro lado, o lateral esquerdo Diego Palacios, que passou praticamente toda a temporada passada lesionado, deve retornar aos gramados.

Já o Bragantino do técnico Fernando Seabra está no grupo B, acompanhado de Portuguesa, Guarani e Santos.

O Massa Bruta anunciou alguns reforços passa temporada, como o volante Gabriel Girotto e os atacantes Isidro Pitta e Lucas Barbosa.

Na última partida entre as equipes, o Red Bull Bragantino venceu o Corinthians por 2 a 1 na Neo Química Arena, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. No entanto, o Timão levou a melhor nas penalidades máximas por 5 a 4, com grande atuação do goleiro Hugo Souza.

FICHA TÉCNICA