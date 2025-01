RB Bragantino x Corinthians: confira onde assistir ao duelo pela 1ª rodada do Paulista

Para a estreia, o técnico Ramón Díaz deve entrar com um time modificado, priorizando atletas mais "frescos" fisicamente. O jovem Gui Negão, por exemplo, disputa a Copinha com o Timão e será relacionado para a partida pelo Estadual.

No último embate contra o RB Bragantino, o Corinthians foi derrotado em casa por 2 a 1, pela volta das oitavas de final da Sul-Americana. No entanto, o Timão se classificou nos pênaltis com grande atuação do goleiro Hugo.

Do outro lado, o RB Bragantino busca em 2025 não sofrer como em 2024. No ano passado, a equipe se livrou do rebaixamento para a Série B na última rodada, ao golear o Criciúma por 5 a 1.