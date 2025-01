Raphinha e Vitor Roque marcam, Barcelona atropela Real Betis e avança às quartas de final da Copa do Rei

Nesta quarta-feira, em confronto válido pelas oitavas de final da Copa do Rei da Espanha, o Barcelona enfrentou o Real Betis no Estádio Olímpico Lluís Companys, triunfou por 5 a 1 e se classificou para a próxima fase da competição. Gavi, Koundé, Raphinha, Ferrán Torres e Lamine Yamal balançaram as redes para a equipe catalã, enquanto Vitor Roque descontou para o Betis.

Com o resultado, o Barcelona avançou às quartas de final e agora aguarda sorteio para descobrir quem será seu próximo adversário no torneio. Do outro lado, com a derrota, o Real Betis foi eliminado.

O Barcelona volta aos gramados no próximo sábado, às 17h (de Brasília), quando visita o Getafe, no Coliseum Alfonso Pérez. No mesmo dia, mas às 14h30, o Real Betis recebe o Alavés, no Estádio Benito Villamarín. Ambos os duelos serão válidos pela 20ª rodada do Campeonato Espanhol.