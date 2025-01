Palmeiras não relaciona reforços e terá time misto contra a Portuguesa; veja escalações

VAMOOOOOOOOS! ????#PALxPOR #SempreLusa pic.twitter.com/FZ5k45Xb7h

? Portuguesa (@Lusa_Oficial) January 15, 2025

A bola rola daqui a pouco, a partir das 21h35 (de Brasília), no gramado do Allianz Parque. O dono do apito é o árbitro João Vitor Gobi, que será assistido por Alex Ang Ribeiro e Daniel Paulo Zioli. Thiago Duarte Peixoto dirige o VAR.