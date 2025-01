Palmeiras derrota Sport e avança às oitavas de final da Copinha

Nesta quarta-feira, em confronto válido pela terceira fase da Copinha, o Palmeiras enfrentou o Sport na Arena Barueri, venceu por 2 a 0 e se classificou para as oitavas de final. Riquelme e Diogo balançaram as redes para o Verdão.

Com o triunfo, o Palmeiras carimbou seu passaporte à próxima fase, onde enfrentará o Audax, que, mais cedo, superou o Athletico-PR por 1 a 0. O compromisso entre ambas as equipes ainda não tem data e horário definidos. Do outro lado, com a derrota, o Sport se despediu da competição.