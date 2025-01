Mauricio revela semana "difícil" com internação da namorada e celebra gols em vitória do Palmeiras

O Palmeiras iniciou a temporada de 2025 com vitória. O time derrotou a Portuguesa na noite desta quarta-feira, por 2 a 0, no Allianz Parque, e estreou com o pé direito no Campeonato Paulista. Autor dos dois gols alviverdes, o meia Mauricio comemorou os tentos e os dedicou à namorada, internada durante esta semana.

"Foi uma vitória muito importante. Conseguimos fazer um bom primeiro tempo, marquei dois gols e fico feliz por isso. Meus primeiros gols no Allianz. Destacar a partida de toda a equipe, trabalhamos bem a bola, soubemos desfrutar do jogo. Essa semana foi complicada para mim, minha namorada acabou sendo internada, foram momentos de muita tensão. Ela está no hospital ainda, mas está tudo certo. Queria dedicar os gols para ela. É uma mulher que amo muito, quero para minha vida. Nesse momento difícil, pude fazer dois gols e dedico a ela", disse o jogador à CazéTV na saída de campo.

Mauricio também falou sobre a disputa por uma vaga entre os titulares do Palmeiras. Ele admitiu que a briga é acirrada, mas disse que o melhor irá jogador e destacou a união do grupo.