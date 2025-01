Mauricio marca duas vezes, e Palmeiras estreia no Paulista com vitória sobre a Portuguesa

Estêvão quase anotou o segundo do Palmeiras e o primeiro dele no ano aos 39 minutos. O garoto arrancou pelo lado direito e deixou com Mauricio na entrada da área. O meia arriscou um chute rasteiro, mas Rafael Santos espalmou. A Cria da Academia pegou o rebote, mas mandou por cima do travessão. Só deu Verdão na primeira etapa.

Segundo tempo

O Palmeiras tomou um susto logo no início da etapa complementar. Aos 12 minutos, o árbitro viu toque no braço de Murilo após um cruzamento na área e marcou o pênalti, mas foi chamado para revisar o lance na cabine do VAR e mudou de ideia, anulando a infração.

O Verdão não queria dar sopa para o azar e quase fez o segundo aos 18 minutos, em cobrança de falta. Richard Ríos bateu com muita força e viu a bola passar perto do travessão.

O segundo do Alviverde veio aos 24 minutos. Em uma bonita jogada ensaiada, Marcos Rocha recebeu de Estêvão após cobrança de escanteio curto e enfiou para Mauricio, que saiu na cara do gol. O meia concluiu firme com o pé esquerdo e estufou as redes.

Abel aproveitou a folga no marcador para lançar garotos da base e viu o Palmeiras administrar o resultados na reta final da partida. A Portuguesa até se esforçou, mas não conseguiu diminuir o placar.