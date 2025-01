Lateral direito Matheus Alexandre é o quinto reforço do Sport para a temporada

O Sport Club do Recife anunciou nesta quarta-feira a contratação em definitivo do lateral direito Matheus Alexandre. Vindo do Cuiabá, ele é o quinto reforço do clube pernambucano para a temporada.

Em negociação com o Cuiabá, o Sport adquiriu 70% dos direitos econômicos de Matheus Alexandre por US$ 1,5 milhão. O jogador assinou vínculo até dezembro de 2028.