João Fonseca x Lorenzo Sonego: horário e onde assistir ao duelo do Aberto da Austrália

Sensação do tênis mundial após bater o top-10 Andrey Rublev, João Fonseca voltará às quadras do Aberto da Austrália nesta quinta-feira. Na segunda rodada do torneio, o brasileiro enfrentará o italiano Lorenzo Sonego, número 55 do ranking da ATP.

Onde assistir: haverá a transmissão da ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming). Por depender dos jogos anteriores, o duelo não começará antes de 1h (de Brasília).

João Fonseca x Lorenzo Sonego: resumo da partida