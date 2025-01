Gabriel rescinde com o Inter e acerta com o Red Bull Bragantino

Governo leva surra digital do bolsonarismo com Pix

"O Sport Club Internacional comunica o encerramento antecipado da relação contratual com o atleta Gabriel Girotto. Desde sua chegada ao Inter em 2022, o volante disputou 62 partidas. O Clube agradece pelos serviços prestados e deseja sucesso na continuidade de sua carreira" comunicou em nota o clube de Porto Alegre.

No Brasil, o atleta atuou no Botafogo e conquistou o Campeonato Carioca (2013). Após duas temporadas no time, Gabriel foi para o Palmeiras e participou da reformulação do clube em 2015. No futebol paulista, conquistou a Copa do Brasil (2015) e o Campeonato Brasileiro (2016).

Depois de o Verdão não renovar o contrato com o jogador, ele foi contratado pelo rival Corinthians, conquistando seu bicampeonato do Brasileirão (2017) e um tricampeonato do Paulistão (2017, 2018 e 2019).

Na sequência, Girotto chegou ao clube gaúcho em 2022, mas logo sofreu uma grave lesão no joelho e ficou afastado dos gramados. Então, em 2024, o Internacional emprestou o atleta para o Athletico-PR, participando do rebaixamento da equipe paranaense.