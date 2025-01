Flamengo confirma a contratação do atacante Juninho

? Flamengo (@Flamengo) January 15, 2025

Em 2015, Juninho começou a sua carreira no profissional no Athletico-PR, onde não se firmou, sendo emprestado para o Brasil de Pelotas, Novorizontino, Figueirense e Vila Nova. O jogador deixou o Brasil em 2019 para o Estoril da Praia, de Portugal, e depois para o Chaves, também português, atuando por três anos.

O cenário mudou quando Juninho foi contratado pelo Qarabag para a temporada 2023/24, se destacando com 31 gols em 55 partidas. Já na atual, marcou 11 vezes em 25 jogos disputados. O clube estava negociando com o Sevilla, da Espanha, mas o jogador preferiu voltar ao Brasil quando soube do interesse do Flamengo.

O atacante de 28 anos chega para substituir o Gabigol, que não renovou o seu contrato e agora é jogador do Cruzeiro. Juninho será integrado no elenco quando o elenco principal retornar no dia 19, após o amistoso contra o São Paulo nesta quarta-feira no FC Series, nos Estados Unidos.

Já o Flamengo volta a campo contra o Madureira nesta quinta-feira, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Governador Ernani Sátyro, na Paraíba. O Rubro-negro busca a sua primeira vitória no Campeonato Carioca, após perder na estreia para o Boavista com o elenco reserva.