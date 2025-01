Escalação do São Paulo: Zubeldía mescla time em 1º jogo do ano

A escalação do São Paulo está definida para o primeiro jogo do ano. O técnico Luis Zubeldía optou por mesclar o time titular que enfrenta o Cruzeiro no Inter&Co Stadium, em Orlando, nos EUA, pela FC Series, torneio amistoso que servirá de pré-temporada para o elenco tricolor.

A escalação do São Paulo conta com Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Sabino e Moreira; Luiz Gustavo, Marcos Antônio e Luciano; Lucas, Ferreira e André Silva.

O primeiro teste do Tricolor no ano será, de fato, desafiador. Lucas, Luciano e companhia terão pela frente um dos times mais badalados de 2025. Nesta janela de transferências o Cruzeiro investiu pesado e reformulou seu elenco com estrelas, como Gabigol e Dudu, além de outros nomes de destaque, como Fabrício Bruno, Fagner e Bolasie.