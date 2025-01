Escalação do Santos: Caixinha comanda último treino antes de estreia no Paulista

O Santos está pronto para estrear no Campeonato Paulista de 2025. Nesta quarta-feira, no CT Rei Pelé, o técnico Pedro Caixinha comandou a última atividade antes do duelo com o Mirassol.

O português deve fazer algumas mudanças em relação ao time que perdeu o jogo-treino para o Athletic-MG, na última semana. Uma das principais novidades é Yeferson Soteldo de meia.

No ataque, quem deve ganhar espaço é Lucas Braga. Já no meio de campo, Tomás Rincón deve ser o escolhido, deixando João Schmidt no banco.