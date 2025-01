Em empate com o Liverpool, Murillo quebra recorde defensivo da Premier League

? 4/5 duelos ganhos no chão



O camisa 5 de 22 anos vem fazendo uma grande temporada na campanha histórica do Nottingham Forest na Premier League. Titular em todas as partidas, contribuiu para formar a terceira defesa que menos sofreu gols até o momento na temporada, um total de 20. O Arsenal lidera a estatística com 18, seguido pelo Liverpool também com 20 (um jogo a menos).

O Nottingham Forest ocupa a segunda colocação do Campeonato Inglês com 41 pontos, tendo vencido 12 partidas, empatado 5 e perdido 4. O próximo confronto será em casa, no City Ground, recebendo o Southampton pela 22ª rodada da Premier League, no próximo domingo, às 11h (de Brasília). A equipe possui uma sequência de 8 jogos sem perder.