Corinthians finaliza preparação para a estreia no Paulista; veja baixas e provável escalação

O elenco do Corinthians realizou na tarde desta quarta-feira o último treino antes da estreia no Campeonato Paulista, contra o Red Bull Bragantino. O grupo participou de um jogo-treino contra o União Barbarense no período da manhã e realizou mais atividades no gamado pela tarde.

O atacante Memphis Depay não foi ao campo nesta quarta, pois está realizando um trabalho de carga. Os zagueiros Félix Torres e Gustavo Henrique também não foram registrados.

O lateral esquerdo Diego Palacios e o volante Maycon, que sofreram grave lesões no joelho em 2024, treinaram com os companheiros. O primeiro deve estar à disposição da comissão técnica para o jogo desta quinta.