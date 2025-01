Corinthians atrasa o pagamento da premiação da Libertadores feminina para jogadoras e funcionários

O Corinthians atrasou o pagamento da premiação da Libertadores feminina para jogadoras e funcionários. O clube conquistou o torneio no dia 19 de outubro e, desde então, a diretoria não recompensou as atletas e os profissionais do departamento com o bônus previamente acordado

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que o atraso tem relação com os sucessivos bloqueios que o clube tem sofrido na Justiça. O último foi do empresário André Cury, que encontrou uma brecha no Regime Centralizado de Execuções (RCE), plano do Timão para organizar as ordens de pagamentos a credores e execuções judiciais.

A diretoria do Corinthians mantém contato com as jogadoras e os funcionários, mas não foi passado até o momento um prazo para o pagamento ser realizado, por se tratar de uma situação de bloqueio financeiro.