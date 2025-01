Corinthians anuncia a renovação contratual de Léo Mana; veja detalhes

Revelado na base do clube, Mana passou a ganhar espaço no profissional em 2022, mas se fixou de vez na temporada passada, com esporádicas descidas para o sub-20.

O lateral, campeão da Copinha de 2024 pelo clube, acumula 16 partidas no time de cima (sete como titular), com seis vitórias, cinco empates e cinco derrotas.