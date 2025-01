Com garotos da base e sem Maycon, Corinthians divulga inscritos para o Campeonato Paulista; veja

Já a ausência de Maycon se deve ao fato de seu contrato ainda não ter sido protocolado na FPF. O atleta treina com o grupo normalmente, mas o clube ainda resolve detalhes contratuais com o Shakhtar Donetsk antes de oficializar a renovação de seu empréstimo.

Abraçado por Yuri Alberto, Maycon chegando para treinar também. #GazetaTimao pic.twitter.com/gz8eFORxHj

? Iúri Medeiros (@iurimedeiros13) January 15, 2025

O Corinthians estreia no Campeonato Paulista nesta quinta-feira, contra o Red Bull Bragantino, no Nabi Abi Chedid. A tendência é que Ramón Díaz mande a campo um time alternativo, com vários garotos do sub-20 no banco de reservas.

Veja os inscritos do Corinthians para o Paulista: