Carlos Leiria elogia agressividade do Botafogo em vitória no Carioca

O Botafogo obteve a reabilitação no Campeonato Carioca ao vencer a Portuguesa nesta terça-feira no estádio Nilton Santos. No comando da equipe neste início de temporada, Carlos Leiria apontou as virtudes do time, que vinha de uma derrota para o Maricá na estreia do Estadual.

"Fomos agressivos, buscamos o ataque a todo o momento, temos que valorizar o que veio de positivo na partida", disse o comandante em entrevista coletiva. "A vitória é muito importante", completou.