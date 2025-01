Atual tricampeão, Palmeiras não perde na estreia do Paulista há quase 30 anos; veja retrospecto

Atual tricampeão estadual, o Palmeiras busca o tetracampeonato inédito na era profissional do futebol paulista e entre os clubes em atividade. A única agremiação que conquistou o Paulistão quatro vezes em sequência foi o extinto Paulistano, de 1916 a 1919.

A jornada do Palmeiras no Paulista de 2025 e na temporada começa nesta quarta-feira, às 21h35 (de Brasília), contra a Portuguesa. As equipes se enfrentam no Allianz Parque.

No último encontro entre os times, na fase de grupos do Paulista de 2024, o Palmeiras venceu por 2 a 0, no Canindé, com gols de Gabriel Menino e Flaco López.

Veja as últimas cinco estreias do Palmeiras no Paulistão:

21/1/2024 - Novorizontino 1 x 1 Palmeiras



14/1/2023 - Palmeiras 0 x 0 São Bento