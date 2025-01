Atlético-MG é superado pelo Guarani e se despede da Copinha na terceira fase

Nesta terça-feira, pela terceira fase da Copinha, o Atlético-MG duelou com o Guarani no Estádio Municipal Doutor Lancha Filho e perdeu por 3 a 1. Apesar do gol de Pedro Ataide, João Villela, Cauê de Souza e Lucas Martins garantiram o triunfo ao Bugre.

Com o resultado negativo, o Atlético-MG se despede da competição. Do outro lado, o Guarani encara a Ferroviária nas oitavas de final. A partida, que acontece no próximo sábado, ainda não tem horário definido.