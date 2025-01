Artilheiro na Alemanha, Omar Marmoush pode ir ao Manchester City

O Manchester City tem a pior temporada desde que Pep Guardiola começou a treinar o time, em 2016. A lesão de Rodri e desfalques na zaga fazem com que os Citizens não consigam desempenhar o habitual futebol que os renderam quatro dos últimos cinco títulos de Campeonato Inglês. Mas além dos problemas defensivos, a equipe tem uma deficiência no setor ofensivo.

Apesar dos bons números de Erling Haaland, com 21 gols em 28 jogos na atual temporada, a equipe inglesa não supriu a saída de Julián Alvarez, peça importante no esquema de Guardiola. Mesmo com a chegada de Savinho, a equipe tem um problema no setor ofensivo, o que fez o técnico pedir a contratação de outro atacante.

O atacante egípcio tem todos os requisitos que Guardiola procura, sendo um jogador rápido e eficaz. Além de ser artilheiro do Campeonato Alemão, Marmoush é o atual líder de assistências no torneio, com nove passes para gol.