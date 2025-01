Santos: Zé Ivaldo explica excesso de cartões e se diz pronto para estreia

O zagueiro Zé Ivaldo foi apresentado na tarde desta terça-feira, na Vila Belmiro, como reforço do Santos para 2025. O defensor, que estava no Cruzeiro, justificou a saída do clube mineiro e também falou sobre o alto número de cartões recebidos durante sua passagem pela Raposa. Ele usará a camisa de número 2.

Zé Ivaldo vinha sendo titular da equipe celeste em 2024, mas perdeu espaço após a chegada do técnico Fernando Diniz. Ele revelou que foi avisado durante suas férias que não estava mais nos planos do treinador para esta temporada, e por isso decidiu assinar com o Santos.

"Já tinha trabalhado com o Diniz no Athletico-PR. Isso facilitou um pouco, já conhecia o estilo dele. Tive a oportunidade de jogar algumas vezes como titular, mas ele me tirou do time. Não guardo rancor nem nada. Nas férias, meu empresário me ligou e disse que eu não estava nos planos do clube. Saí de um grande clube e fui para outro. Quero fazer minha história no Santos, ajudar todo mundo", afirmou o jogador.