Vasco bate Unifacisa e volta a vencer após três derrotas no NBB

Nesta terça-feira, pela 20ª rodada do NBB, o Vasco duelou diante da Unifacisa no Ginásio de São Januário e venceu por 76 a 74.

Com o resultado, a equipe carioca chegou aos 32 pontos, na nona colocação. O time quebrou a má sequência na competição, já que havia perdido os últimos três jogos. Do outro lado, a Unifacisa caiu para 11º, agora com 31 somados.

O Vasco retorna às quadras no próximo sábado, contra o Fortaleza. A partida acontece às 16h (de Brasília), novamente no Ginásio de São Januário. Do outro lado, o Unifacisa encara o Botafogo, nesta quinta-feira. O jogo começa às 20h, no Ginásio Oscar Zelaya.