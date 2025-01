Torcida do São Paulo considera disputa da FC Series importante para a sequência da temporada

Torcida do São Paulo considera disputa do FC Series importante para a sequência da temporada. (Foto: Reprodução)

Isso porque o Tricolor enfrentará o Cruzeiro já na próxima quarta-feira, no Inter&Co Stadium. Já no dia 19, o adversário será o Flamengo, no Chase Stadium, em Fort Lauderdale. Dois dias antes de encarar o Rubro-Negro, parte do elenco do São Paulo voltará ao Brasil para a estreia no Campeonato Paulista, contra o Botafogo-SP, dia 20, em Ribeirão Preto.

A presença do clube paulista na FC Series tem dividido opiniões, uma vez que a disputa de um torneio de pré-temporada possibilita que o treinador Luis Zubeldía possa fazer "testes" no time sem comprometer a campanha do Tricolor em um campeonato onde há o risco de eliminação, como é o Paulistão, por exemplo.

Por outro lado, é possível que ocorra um desgaste físico e risco desnecessário de lesões dos atletas em compromissos amistosos, tendo em vista o calendário apertado da temporada regular e a quantidade excessiva de jogos que o elenco disputará no Campeonato Paulista, Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores.

Em meio a esse "debate", o atacante Ferreirinha, novo camisa 11 do São Paulo, afirmou sentir "diferença" com logística feita para a disputa da pré-temporada: "É diferente uma pré-temporada em outro país, por ser curta também. Tem que mesclar muito a parte física com a parte técnica, de jogo. Apenas o segundo dia, mas a gente já tá sentindo essa diferença".

Por outro lado, Lucas, um dos destaques da equipe na última temporada, valorizou a FC Series e afirmou que o torneio serve para unir ainda mais o elenco do São Paulo: "É bom ter essa experiência de fazer uma pré-temporada fora do nosso país. Isso acho que ajuda a unir ainda mais o grupo, com condição de lugar diferente, um CT fantástico como esse daqui, um campo maravilhoso, acho que isso ajuda bastante. Temos trabalhado bem, mesclado bem os trabalhos táticos, técnicos e também físicos", declarou ao SPFC play.