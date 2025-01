Tiquinho vai a campo, mas deve ficar fora da estreia do Santos no Paulista; Bigode vira desfalque

O Santos realizou, na manhã desta terça-feira, no CT Rei Pelé, o seu penúltimo treino antes da estreia no Campeonato Paulista de 2025. Recém-chegado, o atacante Tiquinho Soares até chegou a participar das atividades comandadas pelo técnico Pedro Caixinha, mas não deve ser relacionado para a partida.

O reforço iniciou o dia com um trabalho na academia, porém, mais tarde, apareceu no gramado. Ele ainda não teve a sua documentação regularizada e, por isso, não foi anunciado pelo Peixe. Assim, deve ficar fora do primeiro jogo da temporada.

Uma ausência certa é a do atacante Willian Bigode. O veterano teve uma lesão na parte posterior da coxa direita e sequer foi a campo no treino desta terça. Ele irá desfalcar a equipe diante do Mirassol, nesta quinta-feira.