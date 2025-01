Sport reage contra o Decisão, mas segue sem vencer no Pernambucano

? Sport Club do Recife (@sportrecife) January 15, 2025

Com dois empates, o Sport subiu para a terceira posição do torneio estadual. Já o Decisão aparece na segunda colocação, também com dois pontos.

O Sport volta a campo neste sábado, contra o Retrô, pela terceira rodada do Pernambucano. A bola rola às 16h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro. No mesmo dia, o Decisão enfrenta o Jaguar, na Arena Pernambuco, às 18h30.

Aos 21 minutos do segundo tempo, Henrique recebeu na entrada da área e chutou forte. A bola bateu no travessão e passou sobre a linha. Após revisão, a arbitragem confirmou o gol.

O Leão da Ilha chegou ao gol de empate aos 38. Kayan cruzou pelo lado direito do ataque para Luiz Henrique, que cabeceou para o fundo das redes.