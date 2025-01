Sem Vitor Reis, Palmeiras divulga lista de inscritos para o Paulista; confira

O Palmeiras divulgou na tarde desta segunda-feira a lista de inscritos para a disputa do Campeonato Paulista. O zagueiro Vitor Reis, em negociação avançada com o Manchester City, não foi relacionado para a disputa do torneio.

Em contato com a Gazeta Esportiva, a presidente Leila Pereira pregou cautela, mas confirmou que a transferência do jovem para o Manchester City pode ser finalizada "nas próximas horas".

O atacante Paulinho, contratação de peso para a temporada, ainda não foi relacionado para o torneio pois seu contrato ainda não foi registrado junto à CBF. Assim que a burocracia com a entidade que comanda o futebol brasileiro ser finalizada, o clube inscreverá o atleta, que se recupera de uma fratura por estresse na tíbia da perna direita e deve demorar mais alguns meses para fazer sua estreia.