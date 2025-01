PSG encaminha contratação de Kvaratskhelia

Com o acordo encaminhado, Kvaratskhelia chega para liderar o ataque parisiense. Luis Enrique, técnico do PSG, vem enfrentando problemas no setor ofensivo e era um desejo contar com um atacante rápido no elenco. A equipe, apesar de liderar o Campeonato Francês, vai mal na Liga dos Campeões e, atualmente, está fora da zona de qualificação para o mata-mata.

Sabendo da saída do Kvara desde sua conversa com Conte, o Napoli corre para se reforçar durante a janela. De olho em atacantes para suprir o georgiano, a equipe italiana já tem seus alvos. Alejandro Garnacho, do Manchester United, Karim Adeyemi, do Borussia Dortmund, e Timo Werner, do Tottenham, estão no radar do time napolitano, segundo a Gazzetta dello Sport.

Apesar de Kvara ter sido peça importante no Napoli, Conte não contou com o atacante nas últimas partidas, por conta de lesão. A equipe italiana segue competindo pelo título do campeonato, liderando a liga com 47 pontos, quatro a mais que a Inter.