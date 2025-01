Paulistão renova contrato com patrocinador para 2025

A Federação Paulista de Futebol (FPF) concluiu a renovação de um parceiro na área do marketing. A Clear, marca da Unilever que integra o mercado de xampu anticaspa no Brasil, estará novamente presente em ações no Paulistão 2025.

"Estar no Paulistão novamente faz parte da nossa estratégia de nos aproximarmos de um público que se engaja com esporte, performance e conteúdos autênticos", explicou Carla Forte, gerente de marketing de Clear.

O garoto-propaganda do patrocinador será Vini Jr, craque da Seleção Brasileira e do Real Madrid, que se juntou à marca recentemente e agora tem seu próprio rótulo. Ao lado dele, o astro norueguês Erling Haaland, do Manchester City, também se tornou embaixador no último ano.