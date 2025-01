Palmeiras x Portuguesa: veja informações e prováveis escalações da estreia do Paulistão

Em compensação, o atacante Facundo Torres, que chega ao time paulista após defender o Orlando City, está à disposição da comissão técnica e pode fazer sua estreia.

Já a Portuguesa do técnico Cauan de Almeida está no grupo B do Estadual, com Guarani, Red Bull Bragantino e Santos. A Lusa, que virou SAF (Sociedade Anônima do Futebol) ao final da última temporada, chegou às quartas de final da última edição, tendo caído para o Santos.

A Portuguesa anunciou alguns jogadores para 2025, como o atacante Henrique Almeida, o ponta Iago Dias e o lateral Alex Silva.

No último embate entre as equipes, o Palmeiras venceu a Portuguesa por 2 a 0, com gols de Flaco López e Gabriel Menino. O duelo ocorreu no Canindé, pela fase de grupos do último Campeonato Paulista.

FICHA TÉCNICA



PALMEIRAS X PORTUGUESA