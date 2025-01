Olympique de Marselha perde do Lille nos pênaltis e é eliminado da Copa da França

Fin de parcours en Coupe de France pour l'OM. Nos Olympiens s'inclinent aux tirs au but face au LOSC.

? Rendez-vous dès dimanche pour la réception du RC Strasbourg. pic.twitter.com/OUmyIy7udl

? Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 14, 2025

O Olympique volta a campo neste domingo, contra o Strasbourg, pela 18ª rodada do Francês. A bola rola às 16h45 (de Brasília), no Stade Velodrome. Por sua vez, o Lille enfrenta o Nice, no Estádio Pierre-Mauroy, às 17h05 de sexta-feira.

O jogo

Aos 23 minutos do segundo tempo, Jonathan David recebeu pela direita do campo de ataque e cruzou para Haraldsson, que bateu de primeira. A bola desviou no goleiro e foi parar no fundo do gol.