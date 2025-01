Mayke entra no último ano de contrato e tenta se reafirmar no Palmeiras após 2024 marcado por lesões

Atleta com mais tempo de casa no atual elenco do Palmeiras, Mayke quer se reafirmar no clube em 2025. O lateral direito vem de uma temporada marcada por lesões.

Em 2024, foram quatro contusões. A primeira foi em fevereiro, quando sentiu a coxa direita e ficou afastado por cerca de um mês. Foram sete compromissos fora.

Em julho, foi diagnosticado com um edema na coxa direita e ficou de fora de mais dois embates. O camisa 12 voltou a ficar à disposição no final do mês, mas logo voltou a ser baixa por "dores musculares".