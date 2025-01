Novo zagueiro do Santos revela idolatria por Gil: 'Cresci assistindo ele'

"Para mim e para minha família foi uma felicidade enorme. Um sonho para qualquer um. Fiquei sabendo do interesse já no fim da Série B. Continuei me dedicando para ajudar o Novorizontino e manter esse interesse do Santos. Estou ansioso para estrear, representar essa camisa e ver a torcida na Vila", declarou.

O jogador também revelou ansiedade para jogar ao lado de um dos seus ídolos, Gil. Um dos destaques do Santos na última Série B, o veterano defensor renovou seu vínculo e defenderá o time alvinegro no retorno à elite do futebol nacional.

"Fico muito feliz de trabalhar com esses jogadores, todos são grandes zagueiros. Cresci assistindo o Gil, é um ídolo para mim. fico feliz de dividir o vestiário, concentração. O grupo me recebeu muito bem, espero fazer uma grande temporada", concluiu.

Luisão assinou um contrato com o Peixe válido até 31 de dezembro de 2028. Ele foi um dos destaques do Novorizontino ao longo da última Série B do Brasileirão. O defensor disputou 49 partidas pelo Tigre em 2024, sendo 45 como titular. Além disso, marcou três gols.

O atleta de 21 anos, aliás, já treina com o elenco do Santos e está à disposição para a estreia no Estadual. O Peixe encara o Mirassol nesta quinta-feira à noite, a partir das 21h30 (de Brasília), no gramado da Vila Belmiro.