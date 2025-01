Kauê destaca vitória do Botafogo e parceria com Matheus Nascimento

Kauê abriu caminho para a primeira vitória do Botafogo no Campeonato Carioca. Nesta terça-feira, ele fez o primeiro gol no triunfo por 2 a 0 sobre a Portuguesa-RJ, no Estádio Nilton Santos.

"Muito importante ganhar. Estou feliz por poder ajudar a minha equipe com um gol, mas o mais importante é a vitória. Estou muito feliz e é daqui para mais", afirmou o atleta à Botafogo TV.