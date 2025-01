João Fonseca tem atuação incrível e vence Rublev na primeira rodada do Aberto da Austrália

O tênis brasileiro vive um momento especial com João Fonseca. Em sua estreia em Grand Slams na carreira, o carioca venceu o russo Andrey Rublev, número 9 do mundo, por 3 sets a 0, nesta terça-feira, pela primeira rodada do Aberto da Austrália. As parciais do jogo foram 7/6, 6/3 e 7/6.