Internacional regulariza documentação de Vitinho na CBF

O atacante de 25 anos surgiu nas categorias de base do Athletico-PR em 2018, participando da conquista da Copa do Brasil no ano seguinte. No primeiro semestre de 2021, viveu a sua melhor fase com 9 gols e quatro assistências em 28 partidas. Em agosto do mesmo ano, foi vendido ao Dínamo de Kiev por R$ 6 milhões de euros (R$ 37,3 milhões na cotação atual).

Sua participação no futebol europeu foi breve: apenas 13 jogos disputados na temporada 2021/22 - sendo titular em apenas três - e três gols marcados no Campeonato Ucraniano. Em decorrência do conflito entre Rússia e Ucrânia em fevereiro de 2022, Vitinho e tantos outros brasileiros retornaram ao Brasil. O jogador voltou ao Athletico para o restante daquele ano, com 35 partidas e dois gols.

Em 2023, mesmo com um início promissor no Campeonato Paranaense, o clube não conseguiu se acertar com o Dínamo de Kiev e Vitinho seguiu, por empréstimo, para o Red Bull Bragantino. Nas duas temporadas defendendo o clube paulista, o atacante fez sete gols em 99 partidas - sendo 64 como titular e 35 como reserva.