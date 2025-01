Hansi Flick não garante permanência de Ansu Fati e Ronald Araújo

.

Ronald Araújo, sonho antigo da Juventus, viu sua titularidade ameaçada com a contratação de Iñigo Martínez. Apesar de estar no Barcelona desde 2020, os problemas físicos atrapalharam o zagueiro uruguaio após Hansi Flick assumir a equipe. Juntamente com a declaração do técnico alemão, o presidente do clube catalão, Joan Laporta, deseja a permanência do atleta.

Além do zagueiro uruguaio que voltou ao time titular na Supercopa, Hansi Flick também comentou sobre o atacante Ansu Fati. "Depois das lesões, ele nunca conseguiu mostrar 100% de seu futebol. Eu estava certo de que ele ia voltar como antes. Sou honesto com meus jogadores e ele precisa trabalhar como todos e dar seu melhor". O espanhol atuou apenas oito vezes com o técnico alemão e não marcou gols.

Ansu Fati convive com lesões na carreira e ainda não se firmou no Barcelona após a temporada de empréstimo no Brighton, da Inglaterra. O atacante não foi relacionado em nenhum dos jogos da Supercopa por Flick e, além disso, não atua por mais de 45 minutos desde outubro de 2024. Apesar da difícil situação física, o técnico alemão não dá chances para o jogador quando ele está disponível.

O Barcelona já voltou para a Espanha para se preparar para o jogo contra o Real Betis pela Copa da Espanha, na próxima quarta-feira, às 17h (de Brasília). A equipe catalã busca a vaga nas quartas de finais e espera manter a boa fase na temporada, já que ocupa a 3ª posição no Campeonato Espanhol e a vice-liderança da Liga dos Campeões.