Gramado da Vila Belmiro apresenta desgaste às vésperas da estreia do Santos no Paulista; veja fotos

O Santos está muito perto de retornar à ativa e fazer sua estreia no Campeonato Paulista de 2025. O time enfrenta o Mirassol nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela primeira rodada do Estadual. No entanto, às vésperas da partida, o gramado do estádio não está em condições ideais.

A reportagem da Gazeta Esportiva esteve presente na Vila Belmiro na manhã desta terça-feira e registrou alguns pontos do campo que apresentam sinais de desgaste. A situação é rara, tendo em vista que o estádio costuma ter um campo de bom nível.

As irregularidades do gramado se concentram nas partes laterais e, principalmente, na região da grande área logo à frente da Arquibancada Cosmo Damião, onde ficam localizadas as torcidas organizadas do clube, como a Torcida Jovem, Sangue Jovem e Camisa 10 (veja na galeria de fotos abaixo).