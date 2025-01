Goleiro titular do Santos, João Fernandes projeta reencontro com a Ferroviária na Copinha

O Santos volta a enfrentar a Ferroviária pela Copinha nesta terça-feira, em duelo válido pela terceira fase. Titular em três dos quatro jogos do Peixe no torneio, o goleiro João Fernandes projetou o reencontro com o adversário.

O Alvinegro Praiano soma na atual edição da Copinha três vitórias e uma derrota, ocorrida justamente contra a Ferroviária. As equipes se enfrentaram pela primeira vez na terceira rodada do Grupo 7. O time praiano perdeu de 2 a 1 para a equipe do interior paulista e se classificou ao mata-mata na segunda posição da chave.

"Sabemos que o time da Ferroviária é um time organizado, que sabe jogar, mas nosso grupo está bem preparado pra enfrentar eles. Sabemos da importância que tem esse jogo para todos nós e estamos focados pra alcançar nosso objetivo", afirmou o jogador de 20 anos.