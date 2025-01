Fabinho Soldado não descarta ida ao mercado por reforços e destaca força do elenco do Corinthians

O executivo de futebol do Corinthians, Fabinho Soldado, não descartou uma ida ao mercado de transferências em busca de reforços. No entanto, o dirigente destacou a qualidade do atual elenco corintiano, disse que a contratação será realizada no momento certo e tranquilizou o torcedor.

Em entrevista ao podcast PoropoPOD, do próprio Corinthians, nesta terça-feira, Fabinho afirmou que a manutenção do elenco foi tratada como prioridade após o fim da última temporada. Ele também garantiu que atletas com pouca minutagem no ano passado ganharão oportunidade em 2025.

"Terminamos a temporada de 2024 falando sobre a manutenção do elenco. Sempre pensamos nela. Nós tínhamos alguns atletas que estavam com contratos vencendo, outros precisavam de ajustes. Isso mexe com a folha, com o financeiro. Por isso que a gente estava muito preparado para dar tranquilidade primeiro para esses atletas que aqui estavam, isso foi um acerto com a comissão (técnica). Primeiro pensar em manter esse grupo para, aí sim, analisar com mais calma as possibilidades que podem acontecer nesse caminho. A gente não vai dizer que não vamos contratar. Claro, estamos sempre analisando o mercado, as carências que podem surgir durante esse tempo com o Ramón. No momento certo, na hora certa, o Corinthians vai fazer a contratação. O torcedor pode ficar tranquilo", afirmou Fabinho.