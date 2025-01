Em confronto direto, Liverpool empata com Nottingham Forest e mantém vantagem na liderança do Inglês

Nesta terça-feira, pela 21ª rodada do Campeonato Inglês, o Liverpool visitou o Nottingham Forest no City Ground, em confronto direto, e empatou por 1 a 1. Chris Wood fez o gol dos mandantes, enquanto Diogo Jota deixou tudo igual.

Com o resultado, o Liverpool, que ainda tem um jogo a menos, seguiu com a vantagem de seis pontos na liderança do Inglês. Agora, a equipe possui 47. Do outro lado, apesar de ter emendado seu 16º jogo invicto na competição, o Nottingham parou em 41 somados e desperdiçou a chance de diminuir a diferença para o adversário.

O Liverpool retorna aos gramados neste sábado, contra o Brentford, pela 22ª rodada do Campeonato Inglês. A bola rola às 12h (de Brasília), no Gtech Community Stadium. Já o Nottingham duela diante do Southampton no domingo, também pela 22ª rodada da competição. Desta vez a partida acontece às 11h, no City Ground.