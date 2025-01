Cruzeiro x São Paulo: confira onde assistir ao duelo da FC Series

Do outro lado, o Cruzeiro teve sua melhor temporada desde o seu rebaixamento, em 2019, ao alcançar a final da Copa Sul-Americana, onde acabou com o vice-campeonato. No Campeonato Brasileiro, teve uma queda brusca de rendimento na reta final, mas terminou na sétima posição e se classificou para a pré-Libertadores. Mesmo com o rendimento acima do esperado, o clube mineiro se reforçou com nomes de peso e espera voltar à elite do futebol brasileiro em 2025.