Coritiba anuncia a contratação de Everaldo, ex-Vitória e Corinthians

Com a camisa do Vitória no ano passado, Everaldo não teve grande destaque. Ele entrou em campo apenas 20 vezes, com 2 gols e 1 assistência.

O auge do atacante aconteceu nas passagens por dois gigantes do futebol brasileiro. Everaldo defendeu o Fluminense entre 2018 e 2019 e, na sequência, vestiu as cores do Corinthians sem grande destaque.